Les Enquêtes de Vera du 26 novembre : lancement de la saison 12 ce soir sur France 3

Publicité





Les Enquêtes de Vera du 26 novembre 2023 – Ce dimanche soir, France 3 lance la diffusion de la saison 12 inédite de la série « Les Enquêtes de Vera ». Au programme, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







Publicité





Les Enquêtes de Vera du 26 novembre 2023 : votre épisode ce soir

Saison 11, épisode 1 « A contre-courant » (inédit) : Un bateau s’est échoué sur la plage et on découvre à bord le corps d’un homme, Frank Channing, qui travaillait au conseil du Northumberland. Sa mort remonte à plusieurs jours. Il semble avoir reçu plusieurs coups au visage et au thorax. Vera découvre qu’il venait de se séparer avec sa femme et qu’il allait perdre son emploi après un comportement violent avec une de ses collègues. Pourtant, ces éléments ne correspondent pas au portrait de l’homme intègre que Vera a pu dresser au cours de son enquête. Elle apprend même que Frank était sur le point de dénoncer une compagnie de bus pour travail dissimulé et mise en danger de la vie d’autrui.

Saison 4, épisode 1 « A une amie blessée » (rediffusion) : Accompagnée de son père, le sergent Ashworth, Jessie se rend en bus à son cours de musique. Au terminus, seule une vieille dame reste assise. Elle est immobile. Jessie découvre avec effroi que celle-ci est morte après avoir reçu un coup de couteau dans le dos. Margaret Kraszewski, la victime, s’était rendue au commissariat afin d’y faire une déposition. Mais le policier de service, débordé, l’avait priée de revenir ultérieurement. Vera commence son enquête du côté de la pension de résidence de la morte, tenue par Kate Darrow.



Publicité