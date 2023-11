« L’Esprit de Famille » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (13 novembre 2023)

Publicité





« L’Esprit de Famille », c’est le film inédit qui vous attend ce lundi soir sur France 3. Un film réalisé par Eric Besnard, avec Guillaume de Tonquedec, François Berléand, et Josiane Balasko dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo via France.TV et sa fonction direct.







« L’Esprit de Famille » : histoire

Alexandre, écrivain, passe quelque temps dans la grande maison familiale pour avancer sur son nouveau roman. Incessamment interrompu par les uns et les autres, Alexandre finit par demander gentiment mais fermement à son père Jacques de disparaître. C’est alors que celui-ci s’effondre raide mort. Quelques jours plus tard, effondré par sa disparition, Alexandre commence à entendre la voix de Jacques, avant de le voir apparaître, juste à côté de lui. Trois mois plus tard, de retour à Paris, l’écrivain se confesse à sa psy : il entend toujours son père.

Le casting

Avec Guillaume de Tonquedec, François Berléand, Josiane Balasko, Isabelle Carré, Jérémy Lopez de la comédie française et Marie-Julie Baup.



Bande-annonce

