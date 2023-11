« Lucy » : le film avec Scarlett Johansson ce soir sur TF1 (26 novembre 2023)

Publicité





« Lucy », c’est le film rediffusé ce dimanche soir sur TF1. Un film réalisé par Luc Besson, avec Scarlett Johansson et Morgan Freeman dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne







« Lucy » : l’histoire et le casting

A Taipei, Lucy, une jeune étudiante, se retrouve malgré elle au cœur d’une expérimentation humaine incroyable, orchestrée par la mafia coréenne. Après avoir absorbé accidentellement une drogue, elle voit ses capacités cérébrales décuplées. Ses facultés psychiques deviennent alors illimitées et elle ne peut plus contrôler la situation…

Avec : Scarlett Johansson (Lucy), Morgan Freeman (Le professeur Norman), Minsik Choi (Monsieur Jang), Analeigh Tipton (Caroline)



4 choses à savoir sur le film

– En 2014 le film « Lucy » est devenu le plus gros succès du cinéma français à l’international avec un peu plus de 52 millions d’entrées à l’étranger, devant Taken 2, Le cinquième élément et Intouchables;

– C’est Angelina Jolie qui était au départ pressentie pour le rôle principal féminin. Il est finalement revenu à Scarlett Johansson;

– Aux Etats-Unis le film a été classé « R-Rated ». En clair il a été interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte;

– Le film comptabilise plus de 1000 plans d’effets spéciaux. Les meilleurs experts mondiaux ont été recrutés pour l’occasion notamment ceux de la société fondé par George Lucas.

Bande-annonce officielle

En attendant cette rediffusion, (re)découvrez la bande-annonce officielle du film

« Lucy » c’est ce soir dimanche 26 novembre 2023 sur TF1.