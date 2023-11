Un si grand soleil spoilers : Alain face à sa fille, les résumés jusqu’au 15 décembre 2023

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 15 décembre 2023 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 11 au vendredi 15 décembre 2023.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Yann sombre petit à petit… Il n’arrive pas à surmonter le retour du meurtrier de sa femme à Montpellier.

De son côté, Alain fait la connaissance de sa fille. Elisabeth doit trouver sa place et ce n’est pas facile…

Quant à Akim, ses mauvais pressentiments se confirment. Et un nouveau débarque au lycée.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 11 au 15 décembre 2023

Lundi 11 décembre 2023, épisode 1294 : Alors que Yann a du mal à se débarrasser de son douloureux passé, Elisabeth tente maladroitement d’aider la fille d’Alain.

Mardi 12 décembre 2023, épisode 1295 : Alors que la nouvelle famille d’Alain commence à trouver sa place, Yann va-t-il enfin pouvoir reprendre une vie normale ?

Mercredi 13 décembre 2023, épisode 12961 : Alors qu’Akim pense pouvoir souffler professionnellement, une ombre apparaît au tableau. La vie sentimentale d’Emma inquiète Tom.

Jeudi 14 décembre 2023, épisode 1297 : Akim voit ses mauvais pressentiments se confirmer. Yann est violemment rattrapé par ses vieux démons.

Vendredi 15 décembre 2023, épisode 1298 : Alors que Yann sombre peu à peu, un nouveau venu au lycée révèle les travers de certains camarades de classe.



