NRJ Music Awards 2023 : le palmarès complet (+ replay 10 novembre)

NRJ Music Awards 2023 tout le palmarès – C’est ce soir qu’avait lieu la cérémonie des NRJ Music Awards 2023, au Palais des Festivals à Cannes. Un évènement retransmis simultanément sur TF1 et NRJ avec Nikos Aliagas en maître de cérémonie.





Durant la soirée, Bigflo & Oli sont repartis avec deux trophées, tout comme Slimane, sacré Artiste francophone de l’année.







Vitaa a reçu le trophée de l’Artiste féminine de l’année et Louane a reçu celui de la Chanson francophone de l’année pour son titre « Secret ».

Et pas moins de 7 catégories n’ont pas vu leur palmarès annoncé au cours de la cérémonie. Il fallait attendre que les résultats soient mis en ligne par NRJ !



NRJ MUSIC AWARDS 2023 le palmarès complet

RÉVÉLATION FRANCOPHONE : Nuit Incolore

RÉVÉLATION INTERNATIONALE : Loreen

ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE : Vitaa

ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE : Dua Lipa

ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE : Slimane

ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL : Ed Sheeran

COLLABORATION FRANCOPHONE : Slimane & Claudio Capéo – “Chez toi”

GROUPE / DUO FRANCOPHONE : Bigflo & Oli

CLIP FRANCOPHONE : « Dernière » – Bigflo & Oli

SOCIAL HIT : « Makeba » – Jain

Chanson francophone de l’année : « Secret » – Louane

NRJ Music Award d’honneur : Maneskin

NRJ Music Award d’honneur : Diddy

Catégories non annoncées pendant la cérémonie

GROUPE / DUO INTERNATIONAL : Imagine Dragons

DJ : David Guetta

REPRISE / ADAPTATION : Aqua & Tiesto « Barbie Girl »

TOURNÉE FRANCOPHONE : Matt Pokora

CLIP INTERNATIONAL : Miley Cyrus « Flowers »

CHANSON INTERNATIONALE : Miley Cyrus « Flowers »

COLLABORATION INTERNATIONALE : Rosalia et et Rauw Alejandro « Beso »

NRJ Music Awards 2023, le replay du 10 novembre

Et si vous avez manqué la cérémonie ce soir sur TF1, cession de rattrapage possible pendant 7 jours en replay sur myTF1.