Les NRJ Music Awards 2025 auront lieu le 31 octobre

TF1, NRJ et la mairie de Cannes ont annoncé lundi la date de la 27ème édition des « NRJ Music Awards ». La cérémonie se déroulera le vendredi 31 octobre 2025 à 21h10 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.











Depuis sa création en janvier 2000, cette cérémonie est devenue un rendez-vous incontournable pour les artistes français et internationaux, figurant parmi les plus grands événements musicaux au monde. Plus de 750 artistes ont déjà foulé le tapis rouge du Palais des Festivals, et plus de 400 ont été récompensés au fil des éditions.

Pour cette nouvelle édition, les NRJ Music Awards promettent une soirée exceptionnelle, réunissant les plus grandes stars du moment sur une scène spécialement conçue pour offrir un spectacle inoubliable au public et aux téléspectateurs.

Les NRJ Music Awards 2025 seront l’occasion de vivre des performances spectaculaires dans un cadre enchanteur, ponctuées de surprises et de moments mémorables.



La liste des catégories et des nommés sera dévoilée le 22 septembre 2025 et les internautes pourront voter jusqu’au jour de la cérémonie.

En 2024, la 26ᵉ édition a rencontré un immense succès, s’imposant comme la première cérémonie de France avec près de 4 millions de téléspectateurs et plus de 30 millions de vues sur les réseaux sociaux le soir du 1ᵉʳ novembre. Les NRJ Music Awards demeurent ainsi la remise de prix artistique la plus populaire du pays.

TF1, NRJ et la mairie de Cannes annoncent également la prolongation de leur partenariat pour deux années supplémentaires, garantissant ainsi l’organisation des NRJ Music Awards à Cannes en 2025 et 2026.