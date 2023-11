Retour de Plus belle la vie sur TF1 : bar, résidence, laverie, toutes les infos sur les nouveaux décors !

Publicité





Retour de Plus belle la vie, infos – C’est le lundi 8 janvier 2024 sur TF1, juste après le journal de 13h, que la série culte « Plus belle la vie » sera de retour à raison d’un épisode inédit par jour du lundi au vendredi. Le feuilleton quotidien renait de ses cendres et les tournages vont bon train depuis plus d’un mois maintenant.





Mais qu’allez-vous découvrir dans les nouveaux épisodes de la série rebaptisée « Plus belle la vie, encore plus belle » ?







De nouveaux décors pour les personnages du Mistral

Acteurs phares et nouveaux acteurs, un bar du Mistral entièrement refait et désormais situé à Allauch, non loin de Marseille, mais aussi de nouveaux lieux seront à découvrir.

En effet, exit l’hôtel de la place du Mistral, désormais vous verrez les personnages de « Plus belle la vie » dans une résidence intitulée « Résidence Massalia ». Il y aura également une laverie, lieu propice aux confidences.



Le commissariat où évolueront toujours Patrick Nebout et Jean-Paul Boher sera également dans un nouveau décor à Allauch, tout comme le cabinet médical où vous retrouverez Babeth Nebout et sa fille Léa.

Les nouveaux acteurs au casting

Comme annoncé précédemment, du côté des nouveaux acteurs, vous découvrirez : Anthony Joubert, Diane Dassigny, Iñaki Lartigue, Jeremy Charvet, ou encore Johanna Boyer, Jade Pradin, Florian Abboud, et Guillaume, Faure.

Côté acteurs phares, vous aurez le plaisir de revoir : Léa François (Barbara Evenot), Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Cécilia Hornus (Blanche Marci), Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Lola Marois (Ariane), Tim Rousseau (Kilian), Elodie Varlet (Estelle), David Baiot (Djawad), Joakim Latzko (Gabriel), Marie Hennerez (Léa Nebout), ou encore Anne Décis (Luna).