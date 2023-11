Star Academy estimations : Clara et Julien toujours loin devant Marie-Maud et Héléna (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2023 estimations nominations 3 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2023, à quelques heures du quatrième prime qui verra l’élimination d’un troisième élève qui ne rentrera pas au château. En cette semaine des destins liés, ils sont quatre en danger et soumis aux votes du public en deux binômes : Clara et Julien d’un côté, Héléna et Marie-Maud de l’autre.





Et actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est encore et toujours Clara et Julien qui sont loin devant avec pas moins de 77% des votes.







Ils sont une nouvelle fois en légère baisse alors que Héléna et Marie-Maud continue de remonter avrec 23%%. Mais les deux jeunes femmes sont très en retard et on les voit mal être sauvées ce soir. Rappelons que le téléspectateurs votent depuis mercredi soir pour sauver l’un des deux binômes. Le duo qui ne sera pas sauvé par le public sera séparé à l’issue du prime de ce soir puisque les académiciens devront voter pour sauver l’un des deux élèves restants.

Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre duo préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !



Star Academy 2023 estimations, le sondage des nominations de la semaine 3

