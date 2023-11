Star Academy 2023 : les duos et chansons du 2ème prime dévoilés

Publicité





Star Academy, liste des duos et chansons du 2ème prime du samedi 11 novembre 2023 – C’est samedi qu’aura lieu le 2ème prime en direct de la Star Academy. Alors q’un premier élève sera éliminé ce soir là, les premières stars invitées seront en plateau pour des duos avec les académiciens !





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2023, la liste des chansons du prime du 11 novembre

– Grand Corps Malade chantera « Retiens tes rêves » avec Victorien

– Louane chantera « Secret » avec Julien

– Jenifer chantera « Ma révolution » avec Lénie

– James Arthur chantera « Say you won’t let go » avec Pierre

– Candice et Axel chanteront « L’effet de masse »

– Héléna et Julien chanteront « Vivo per lei »

– Axel, Julien, Pierre et Victorien chanteront « Partir un jour » des 2be3.

Chaque nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public.



Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.