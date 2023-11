Star Academy du 14 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 14 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de lundi au château. Il s’agissait du jour des évaluations !





Lola se dit confiante, elle pense que la chanson lui convient bien. Mais elle a peur sur plusieurs points.







Tous les élèves répètent avant que les évaluations commencent. Rappelons qu’ils chanteront sur une chanson imposée qu’ils n’ont découvert que la veille !

C’est l’anniversaire de Djebril, qui espère ne pas être à nouveau nommé.



Marie-Maud ouvre le bal de ces évaluations sur « Torn » de Natalie Imbruglia. Cécile l’a trouvée sûre d’elle, Pierre pense qu’elle a pris en compte les conseils. Michael est d’accord mais a noté un problème de tempo.

Julien chante « I Never Knew Love Like This Before » d’Organiz. Pierre a trouvé les intentions bonnes, Adeline l’a trouvé séducteur et pense que le challenge est relevé. Michael est d’accord.

Lola reprend « Whenever Wherever » de Shakira. Elle a décidé de danser en même temps ! Malika trouve que sa prouesse technique en danse l’a essoufflée. Adeline ne l’a pas trouvée dedans. Cécile note des soucis de rythmiques et de sincérité. Pierre salue le travail de mise en scène, mais affirme que le chant est limite. Michael pense que c’est fragile. Et au château, Lola pleure.

Candice reprend « Des mots qui résonnent » de Jenifer. Malika remarque qu’elle est sortie de sa zone de confort et note sa progression. Michal note des petites erreurs mais il voit le potentiel et les progrès. Adeline affirme redécouvrir sa voix.

On voit ensuite rapidement d’autres élèves sans les avis des profs : Pierre chante « Immortelle » de Lara Fabian, Margot « S’il suffisait d’aimer », Héléna sur « Complicated » d’Avril Lavigne, et Lénie sur « Dans 150 ans » de Raphaël.

Place à Djebril sur « Que tu reviennes » de Patrick Fiori. Adeline pense qu’il est revenu, sa nomination l’a réveillé. Michael dit être resté sur sa fin.

Clara chante « Avant de partir » d’Eve Angeli. Adeline trouve qu’elle pousse trop et que ça manquait de nuances. Pierre a eu un frisson et l’a trouvée au rendez-vous. Michael est content, il n’a rien à lui reprocher.

Victorien reprend « Et un jour une femme » de Florent Pagny. Michael dit qu’il le touche beaucoup, mais note pas mal de faussetés. Malika dit qu’il a fait des pas de géant, Cécile l’a trouvé encré.

Axel chante « I’m Outta Love » d’Anastacia. Adeline a beaucoup aimé, elle est surprise et affirme qu’il a tué son éval. Pierre dit que c’est son coupn de coeur ! Michael dit que ça va être compliqué de dégager les 3 meilleurs et les 3 moins bons.

Lola appelle sa mère, elle est déçue de son évaluation. Sa mère dit que c’était bien et lui dit de ne pas se décourager.

Les académiciens vont ensuite décompresser au cours de théâtre de Pierre. Ils font de l’impro et jouent tous totalement le jeu.

Héléna appelle ensuite sa maman, elle la félicite pour tout.

Marlène et Lucie arrivent ensuite pour préparer le prime. L’une des filles aura un tableau sur « Dance the night » de Dua Lipa. Elles annoncent ensuite une collégiale sur « Heal the world » de Michael Jackson.

Pour l’anniversaire de Djebril, les élèves lui font une surprise avec un gâteau. Et il a le droit à un magnéto avec des messages vidéos de ses proches. La soirée tourne ensuite en bataille de mousse à raser.

Connexion avec le château pour l’annonce des nominés de la semaine par Michael Goldman : Lola, Marie-Maud et Victorien.

