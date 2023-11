C à vous du 14 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 14 novembre 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 13 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Conflit au Proche-Orient, antisémitisme, Ukraine… Jean-Yves Le Drian

, ancien ministre de la Défense, de l’Europe et des Affaires Etrangères, envoyé personnel du président de la République au Liban,

🔵 📌 Pouvoir d’achat : tickets-restaurant, prix de l’électricité… Qu’est-ce qui va changer ? On en parle avec Emmanuel Duteil, journaliste spécialiste des questions économiques, directeur de la rédaction d’Usine Nouvelle

🔵 🎵 Dans le live : Pierre Génisson présente son album “Mozart 1791”



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mickaël Furnion, chef du restaurant “Le Lys” à Courchevel (Savoie)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Michel Cymes pour le documentaire “Prenez soin de vous ! Se libérer du sucre”, diffusé ce soir à 21h05 sur France 5 ; et Raï, ambassadeur du Paris FC, le club a annoncé que tous ses matchs qui se déroulent au stade Charléty, seront gratuits jusqu’à la fin de la saison

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 14 novembre 2023 à 19h sur France 5.