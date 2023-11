Star Academy du 22 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 22 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mardi au château. C’est le jour des évaluations !





Les élèves se lèvent avec une bonne dose de stress et tous continuent de répéter. Axel part au théâtre Mogador alors que pour les autres, les évaluations commencent.







Clara et Julien ouvrent le bal sur « J’y vais » de Patrick Fiori. Ils enchainent sur la chorégraphie avec une partie imposée et une partie d’impro. Marie-Maud dit à Julien qu’il avait l’air absent, Julien est inquiet des remarques à son retour au château… Du côté des profs, Pierre s’attendait à mieux et parle d’un excès de confiance. Michaël confirme qu’il est déçu, il dit même avoir subi. Malika est content de leur danse, elle les a trouvés investis. Cécile a été troublée qu’à la fin Julien ne regarde pas Clara alors qu’elle le regardait. Et Adeline a trouvé que Julien ne respirait pas.

Margot et Victorien passent leur évaluation sur « Parce que c’est toi » de Vianney et Mentissa. Ils repartent très contents d’eux et les élèves les félicitent. Michaël a trouvé leur duo dangereux sur le papier mais ils l’ont attrapé. Il a vu Victorien faire une vraie perf de chanteur et il a porté le duo. Il parle d’une évaluation réussie et Cécile d’un très beau moment. Malika est ravie et affirme que c’était épatant. Adeline a trouvé un duo cohérent, elle a aimé ça et salue une grande progression.



On continue avec Marie-Maud et Héléna sur « Chanson pour une drôle de vie » de Leïla Bekhti et Géraldine Nakache. Elles sont contentes et sautent de joie en sortant. Cécile est contente de Marie-Maud mais elle a trouvée Héléna fermée. Adeline a aimé et note un point de faiblesse sur Héléna sur la justesse, Michaël est du même avis. Pierre a trouvé aussi Héléna très fermée. Michaël dit avoir un problème avec Héléna, il en a marre de l’entendre chanter faux !

Djébril et Lénie chantent « Tu es mon autre » de Maurane et Lara Fabian. Pierre affirme que c’est son coup de coeur, il a failli pleurer ! Il dit que c’est à la limite de la perfection. Adeline a beaucoup aimé et note un beau travail musical mais ils auraient pu aller plus loin dans l’émotion. Michaël est d’accord, il n’y a pas grand chose à leur reprocher et la choré est au dessus des autres.

Candice et Pierre passe les derniers, ils ont choisi « Parce que c’est toi » de Vianney et Mentissa. Cécile se dit embêtée, elle trouve que Candice s’est refermée. Adeline parle des problèmes de justesse de Candice. Michaël n’est pas d’accord, il trouve que Candice est bien dans son registre, il a été embarqué complètement par leur duo et leur prestation.

Après les évaluations, au château les élèves critiquent Julien. Et Clara s’inquiète. Julien se sent mal et menacé d’être nommé, il s’isole dans son lit.

Pendant ce temps là, Axel arrive à Mogador pour répéter avant de se produire avec la troupe du Roi Lion le soir. Au château, c’est le cours de théâtre. Là aussi, c’est en binômes que ça se passe.

Pour Axel, c’est l’heure de monter sur scène ! Il fait l’ouverture du spectacle. Axel est sous le choc, des gens l’ont reconnu et il a adoré. A la fin, Axel est accueilli sous les applaudissements du public. Et la troupe le félicite. Axel les remercie.

Au château, Marlène et Lucie sont de retour et leur présente un medley de duos cultes. Elles testent tout le monde et choisiront quels élèves seront sur ce medley sur le prime.

Candice appelle son père, il a regardé les évaluations et il a aimé. Mais il lui dit qu’il a trouvé sa voix fatiguée, ça ne rassure pas du tout Candice.

Connexion avec le château et l’annonce des nominés par Michaël Goldman. Les deux duos nommés cette semaine sont : Clara et Julien, et Héléna et Marie-Maud.

