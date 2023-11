C à vous du 22 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 22 novembre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 22 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Otages du Hamas : un accord a été conclu avec Israël pour libérer 50 d’entre eux. On en parle avec Georges Malbrunot, grand reporter au journal “Le Figaro” et spécialiste du Moyen-Orient, dans C à vous

🔵 📌 Après le drame de Crépol, une surenchère de la récupération politique ? Jérôme Fourquet, politologue & directeur du département “Opinion” de l’IFOP, est l’invité de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Thierry Beccaro pour le téléfilm “Je suis né à 17 ans”, inspiré de son histoire, réalisé par Julien Seri et diffusé ce soir à 21h10 sur France 2

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Benjamin Torrezan, chef du restaurant “Le Xaya”, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jarry Atypique pour le spectacle “Bonhomme” actuellement en tournée dans toute la France, il sera à l’Olympia à Paris du 24 au 27 octobre 2024; et Isabelle Nanty et Rudy Milstein pour le film “Je ne suis pas un héros” en salle aujourd’hui

