Star Academy du 23 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 23 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mercredi au château. Les élèves se lèvent au château et ils sont encore fatigués de leur journée d’évaluation et stressent à propos de l’annonce des nommés. Axel, parti au théâtre Mogador, fait son retour au château et raconte l’expérience qu’il a pu vivre lors de ce spectacle aux autres élèves.











Il est temps pour nos jeunes académiciens de retrouver Cécile pour un cours d’expression scénique. Cécile travaille avec les élèves sur un exercice basé sur les émotions et leur binôme de la semaine.

Le cours se finit et peu de temps après, certains élèves remarquent qu’il y a un gros rapprochement au sein du binôme de Pierre et Candice.

11h, c’est maintenant l’heure du cours de chant avec Adeline ! Durant ce cours Adeline veut surtout mettre en exergue l’importance du sport pour le chant. Certains vont par exemple faire la planche tout en chantant…Ils finissent le cours en chantant du rap.

Les académiciens bénéficient d’une pause et reviennent à 14h pour le cours de danse avec Malika. Mais ce ne sera pas un cours classique cette fois-ci…Malika leur a préparé une surprise ! Christophe Licata ainsi qu’Inès Vandamme, 2 danseurs issus de l’émission « Danse avec les stars » vont leur faire cours. Encore une fois, ils les font travailler par binôme et sur le thème des émotions. Ils ont même fait un jive vers la fin de la danse et c’est comme cela que s’achève le cours de danse, les élèves étaient ravis !



Mais maintenant il est plutôt l’heure de s’inquiéter puisque Michael Goldman vient annoncer les nommés de la semaine. Pour rappel Axel ne peut pas être nommé puisqu’il est déjà immunisé. Et c’est malheureusement Clara et Julien ainsi qu’Héléna et Marie Maud qui se retrouvent nommés. A cette annonce, Marie Maud s’est retrouvée en larmes, déçue d’être nommée de nouveau cette semaine. Julien n’a pas changé particulièrement d’attitude car il s’y attendait, cependant ce n’est pas bien perçu par Clara. Clara le critique dans son dos et remet la faute sur lui, pensant qu’il prend cette nomination à la légère, ce qui n’est pas vraiment le cas…

17h, Clara et Julien retrouvent le directeur afin de faire un débrief de leur prestation aux évaluations. Il leur annonce qu’ils vont avoir un duo ensemble sur le prime, ils devront chanter « I’ll stand by you » de The Pretenders mais il y aura aussi une sorte d’affrontement secret entre eux et l’autre binôme et de chaque côté ils devront choisir une personne qui fait une chanson basée sur la performance vocale et l’autre sur l’ambiance.

C’est maintenant au tour d’Héléna et Marie Maud d’aller dans le bureau du directeur. Goldman leur annonce que ce sont les groupes qui sont passés après qui ont été meilleurs qu’elles mais en soit leur prestation était bonne. Sur le prime, elles vont interpréter en duo « If I were a boy » de Beyoncé. Il leur annonce aussi la battle secrète avec la chanson ambiance et la perf vocale.

Il est 19h, et il faut maintenant savoir à qui sera attribué les titres du prime de samedi soir. Lennie chantera « A fleur de toi » avec Vitaa, Djebril chantera, lui, « Atterrissage » avec Ronisia ainsi que « Je te le donne » avec Vitaa, Pierre chantera « Le feu » de Kendji avec Vianney mais aussi « Avant toi » avec Vitaa. Et pour continuer on aura aussi Margot qui interprètera « Speed » de Zazie, Axel va chanter « La solitudine » de Laura Pausini, Victorien sera sur le medley de Vitaa avec « Ca va, ça vient ». Victorien et Margot partageront un tableau ensemble sur « Quelques mots d’amour » de Michel Berger. Candice et Pierre feront un tableau chant et danse ensemble sur le tube « Grease ». Axel et Pierre feront aussi un duo sur « Les murs porteurs » de Florent Pagny.

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 23 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.