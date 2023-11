Star Academy du 30 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 30 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mercredi au château. Les élèves se lèvent en pensant aux nominations du jour, Djébril pense avoir réussi mais il sait que tout est possible…





La journée démarre avec le cours d’expression scénique de Cécile. Victorien se dit frustré car il n’a pas géré son stress lors de son évaluation la veille. Axel dit ne pas se sentir bien, il dit avoir du mal à comprendre certaines remarques…







Cécile leur propose de travailler sur la motivation. Elle organise des battles sur des sujets, où ils doivent convaincre. Axel et Julien ont beaucoup de mal… C’est pas beaucoup mieux pour Héléna et Djébril, Cécile note qu’ils manquent de confiance en eux.

Les élèves enchainent avec le cours de chant d’Adeline. Aujourd’hui, il s’agit d’opéra et elle a fait venir deux chanteurs !



Joe arrive au château. Il n’y aura pas de cours de sport, il vient faire un petit bilan avec eux. Il leur demande de donner la même intensité que celle du cours de sport dans toutes les autres matières. Les élèves ne se donnent pas assez et il a parlé à Cécile qui lui a dit qu’elle a été déçue d’eux ce matin. Il leur demande de se donner au maximum pour ne rien avoir à regretter. Quand il s’en va, certains élèves ne comprennent pas…

Opération grand ménage pour les élèves dans la cuisine, ils se reprennent en main après les mots de Joe.

Il est ensuite temps de se réunir dans le salon pour l’annonce de Michaël Goldman des nominés de la semaine. Il leur explique que cette semaine, l’urgence de l’orchestre symphonique du prime a changé la donne ! Les noms des nommés de lui plait pas et il ne veut pas qu’ils se découragent. Il annonce que cette semaine, Candice, Djébril et Victorien sont nommés et donc en danger.

Candice est sous le choc, elle est dépitée et a peur de partir… Elle appelle sa petite soeur, elle va mal et pleure.

Victorien retrouve le directeur dans son bureau, il s’attendait à sa nomination et explique qu’il était tétanisé sur l’évaluation. Michaël salue sa progression. Il lui annonce qu’il va chanter « 10 ans de nous » de Ben Mazué. Djébril enchaine, il a envie de se battre et de rester. Il va chanter « Another Love » de Tom Odell. Et Candice arrive à son tour, elle pleure elle pensait avoir fait une bonne évaluation. Elle va chanter « J’envoie valser » de d’Olivia Ruiz.

Les élèves vont ensuite lire les remarques des profs sur les évaluations. Axel a beaucoup de critiques et comprend qu’il est passez proche de la nomination. Il ne comprend pas et le prend mal.

Marlène et Lucie arrivent et annoncent les attributions de chansons du prime :

– Chimène Badi chantera « Entre nous » avec Clara

– Charlotte Cardin chantera « Anyone who loves me » avec Héléna

– Slimane interprètera « Viens on s’aime » avec Julien

– Nej chantera « Paro » avec Lénie

– Mika fera un medley avec Lénie, Axel et Pierre

– Pierre reprendra « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf

– Margot aura un tableau chant / danse sur « Bloody Mary » de Lady Gaga

– Julien et Axel feront un duo sur « Le temps des cathédrales » de Notre Dame de Paris

– Lénie et Héléna chanteront en duo « Fireworks » de Katy Perry

– Tous les académiciens feront une collégiale sur « I’m still standing » de Elton John

Place ensuite aux répétitions. Axel et Julien sont ravis de chanter ensemble. Et Margot retrouve Malika pour préparer la chorégraphie de son tableau.

