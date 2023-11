Star Academy du 9 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 9 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mercredi au château. Réveil difficile pour les élèves, Lénie confie à Axel s’être couchée à 1h du matin… De son côté, Margot a le pressentiment qu’elle va être nommée.





Coach Joe arrive au château pour le cours de sport. Clara est la première dehors ! Tous les élèves arrivent et c’est parti.







Plus tard, les élèves enchainent avec le cours de chant avec Adeline.

Dans l’après-midi, grosse surprise pour les académiciens : Louane est au château ! Les académiciens passent un bon moment avec la chanteuse, qui sera sur le prime de samedi soir. Elle leur donne des conseils et chante avec eux.



Michael Goldman arrive au château pour faire un point sur les évaluations et annoncer les noms de nominés. Il leur dit qu’il n’y a aucune note en dessous de 10, personne ne s’est complètement raté. Mais aucune note non plus au dessus de 16 !

Les nominés sont donc : Djebril, Louis et Margot. Le directeur va les recevoir dans la soirée pour en parler. Les élèves décident de faire un câlin collectif ! Ils vont ensuite en salle de danse et ils découvrent le tableau des notes et appréciations.

Les nominés sont déçus et tristes. Ils retrouvent chacun leur tour Michael Goldman. Il reproche à Djebril de ne pas se livrer assez. Il explique ensuite à Louis qu’il a eu un sentiment d’amateurisme et il a mis du temps à se mettre dedans. A Margot, le directeur explique qu’ils sont restés sur leur fin, ils n’ont pas été bouleversés.

Place au tout premier cours d’expression scénique. Cécile leur demande leur humeur du jour. Candice pleure, elle a été déstabilisée par les commentaires sur son évaluation.

Lucie et Marlène viennent annoncer l’attribution des chansons pour le prime :

– Grand Corps Malade chantera « Retiens tes rêves » avec Victorien

– Louane chantera « Secret » avec Julien

– Jenifer chantera « Ma révolution » avec Lénie

– James Arthur chantera « Say you won’t let go » avec Pierre

– Candice et Axel chanteront « L’effet de masse »

– Héléna et Julien chanteront « Vivo per lei »

– Axel, Julien, Pierre et Victorien chanteront « Partir un jour » des 2be3.

Margot appelle sa maman, qui essaie de la rassurer et la réconforter. L’académicienne pleure. Julien vient lui faire un câlin.

