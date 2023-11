Star Academy estimations : Victorien devrait rester, Marie-Maud éliminée ? (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2023 estimations nominations sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2023 alors que c’est en ce moment que se déroule le 3ème prime et qu’à l’issue de cette soirée, un second élève sera éliminé et ne retournera pas au château. Rappelons que cette semaine, Lola, Marie-Maud et Victorien sont nominés.





Actuellement selon notre sondage, toujours titre purement indicatif, c’est Victorien qui devrait être sauvé par les votes du public. Il compte une large avance avec 53% des votes de notre sondage.







Lola est toujours 2ème avec 33% des votes de notre sondage tandis que Marie-Maud est loin derrière avec seulement 14%. Elle est clairement en grand danger ce soir mais rappelons que si les téléspectateurs vont sauver l’un des trois nominés, c’est ensuite les élèves qui voteront entre les deux restants pour choisir qui retournera au château. La semaine dernière, Louis était 2ème de notre sondage loin devant Djebril et il a pourtant été éliminé par les votes des élèves.

Marie-Maud sera-t-elle éliminée ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !

Star Academy 2023 estimations, le sondage des nominations de la semaine 2

Qui doit rester au château ?

Rendez-vous à 17h15 sur TF1 pour suivre la quotidienne et à 21h15 pour le prime. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.