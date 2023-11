Star Academy 2023 : les artistes invités du 3ème prime du 17 novembre dévoilés !

Publicité





Star Academy, liste des stars invités du 3ème prime du vendredi 17 novembre 2023 – Au lendemain du prime 2 et de l’élimination de Louis dans la Star Academy 2023, les académiciens ont déjà appris aujourd’hui la liste des invités du troisième prime !





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce vendred 17 novembre 2023 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Publicité





Les répétitrices, Marlène Schaff et Lucie Bernardoni, sont déjà au château ce dimanche soir pour les prises de tonalités alors que les évaluations auront lieu lundi matin.

Les académiciens de la promo de 2023, non nominés cette semaine, auront ainsi la chance de chanter avec James Blunt, Mentissa, Patrick Bruel, Sooking, et Isabelle Adjani.



Publicité





Le programme du prime 3 de la Star Academy 2023, artiste, titre et élèves pressentis

– James Blunt « You’re beautiful » : Marie-Maud, Helena, Margot

– James Blunt « All the love that I ever needed » : Victorien, Axel, Djebril, Julien

– Mentissa « Et bam » : Lenie, Axel, Pierre

– Patrick Bruel « J’te mentirais » : Helena, MM, Clara

– Soolking « Suavemente » : Lola, Candice, Lenie, Clara

– Isabelle Adjani « Les courants d’air » : Pierre, Victorien, Julien

A LIRE AUSSI : Star Academy : le programme des deuxièmes évaluations

Rendez-vous mardi à 17h25 sur TF1 pour suivre la quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.