Star Academy : le programme des deuxièmes évaluations

Star Academy 2023, évaluations semaine 2 – Au lendemain de l’élimination de Louis, les académiciens ne sont plus que 12 au château ce dimanche dans la Star Academy.

Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des deuxièmes évaluations, qui auront lieu exceptionnellement lundi matin.











Star Academy, une chanson imposée pour les évaluations

Comme ça sera le cas chaque dimanche soir, Michael Goldman est venu annoncer le programme aux élèves après le débrief de ce dimanche. Surprise pour ces évaluations avancées au lundi (le prime étant exceptionnellement vendredi) : chaque élève a une chanson imposée qui date de son année de naissance !

Les chansons pour chaque élève sont :

– Lénie « Dans 150 ans » de Raphaël

– Margot « S’il suffisait d’aimer » de Céline Dion

– Lola « Whenever Wherever » de Shakira

– Marie-Maud « Torn » de Natalie Imbruglia

– Helena « Complicated » d’Avril Lavigne

– Pierre « Immortelle » de Lara Fabian

– Axel « I’m Outta Love » d’Anastacia

– Djebril « Que tu reviennes » de Patrick Fiori

– Victorien « Et un jour une femme » de Florent Pagny

– Candice « Des mots qui résonnent » de Jenifer

– Julien « I Never Knew Love Like This Before »d’Organiz

– Clara « Avant de partir » d’Eve Angeli



Les évaluations auront lieu lundi matin, le résumé complet sera à retrouver sur Stars-Actu.

Rendez-vous demain à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.