Enquête Exclusive du 12 novembre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Hamas : l'organisation terroriste qui veut détruire Israël ».





Enquête Exclusive du 12 novembre 2023 : votre émission en résumé « Hamas : l’organisation terroriste qui veut détruire Israël »

Samedi 7 octobre : le monde se réveille sous le choc. Plus de 1 300 civils israéliens viennent d’être massacrés. Alors que la population se croyait en sécurité derrière ses murs, son dôme de fer et ses barbelés, et protégée par son invincible armée, le pays connait une attaque sans précédent.

À la manœuvre, un groupe terroriste : le Hamas. Une faction islamiste que personne et surtout pas les services de renseignement israéliens croyaient capables d’une telle opération. Alors qui sont ces hommes, le front ceint d’un bandeau vert, capables de telles atrocités ? Qui sont les soutiens de l’organisation ? Comment ont-ils réussi à planifier cette attaque ?

Avec l’aide des meilleurs experts, nous allons décrypter la genèse du Hamas, à la fin des années 80. Issu des Frères Musulmans, le Hamas s’est s’imposé face aux organisations traditionnelles de résistance palestinienne et a conquis une légitimité populaire à Gaza.

Nous allons découvrir ses chefs, et notamment le coordinateur de l’attaque “déluge d’al-Aqsa”. Son nom : Mohammed Deïf. Les services de sécurité israéliens le traquent sans relâche depuis trois décennies. L’autre tête pensante de l’organisation est Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique. Il est réfugié au Qatar.

Grâce aux témoignages d’anciens membres des services de renseignement israéliens, nous décrypterons les méthodes qui ont permis au Hamas de passer sous le radar du Shin Bet, le service israélien de sécurité intérieure : des caches souterraines, un réseau de dizaines de kilomètres de tunnels, des communications à l’ancienne, des roquettes artisanales… mais aussi l’utilisation de technologies modernes, comme les drônes et les cyberattaques.

Selon Ami Ayalon, son ancien directeur, le Shin Beth avait uniquement misé sur une surveillance électronique au détriment du renseignement humain ont été totalement défaillants.

Nous révélerons aussi les soutiens financiers dont a bénéficié le Hamas pour mener cette opération. Depuis des années, les Iraniens seraient les principaux alliés du mouvement terroriste dans sa lutte contre Israël. Au Liban, nous avons interrogé l’un des hauts responsables du Hamas qui, quelques jours après le massacre, se réjouit du succès de l’opération.

Nous nous intéresserons aussi au rôle du Qatar qui finance le mouvement à hauteur de 30 millions de dollars par mois. La nébuleuse terroriste compte aussi sur des appels aux dons en crypto monnaies. Les sommes récoltées sont énormes : plus de 100 millions de dollars entre 2021 et 2023.

Notre enquête décortiquera enfin le mouvement de l’intérieur et analysera son emprise sur la population gazaouie. Une population emprisonnée depuis des années sur cette minuscule bande de terre, qui vit en partie sous le joug de l’organisation islamiste.

En Égypte, nous avons retrouvé un opposant au Hamas qui a fui Gaza en 2021 après avoir passé deux cents jours dans les geôles du groupe terroriste. Il nous détaillera l’emprise qu’exerce le groupe sur la population civile, l’embrigadement de la jeunesse et les méthodes de propagande du groupe terroriste.

« Enquête exclusive », c'est ce soir dès 23h10 sur M6.



