Star Academy : le programme des évaluations de la semaine 4

Star Academy 2023, évaluations semaine 4 – Au lendemain du prime et de l’élimination de Marie-Maud, les académiciens ne sont plus que 10 au château ce dimanche dans la Star Academy.

Et en début de soirée, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est déjà venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des quatrièmes évaluations, qui auront lieu mardi matin.











Star Academy, un piano voix pour les évaluations

Cette semaine et alors que le prochain prime sera celui avec l’orchestre philharmonique, le thèmes des évaluations est celui du piano voix. Chaque élève chantera une chanson avec un pianiste pour l’accompagner. Ils seront jugés sur leur voix et leur capacité à interpréter. Et comme l’a rappelé Michaël Goldman, le niveau est haut et il faudra donc être très bon !

Les élèves ont le choix entre trois titres : « Someone like you » d’Adele, « Je vole » de Michel Sardou, et « Changer » de Gims.

Pour la danse, il s’agira d’une création libre sur la nouvelle chanson de Slimane « Mon amour ».



Les évaluations auront lieu mardi matin, et comme toujours, le résumé complet sera à retrouver sur Stars-Actu. Matthieu Gonet, qui dirige l’orchestre philharmonique, sera présents et les jugera lui aussi. Suite à ces évaluations, les professeurs nomineront trois élèves, qui seront annoncés mercredi soir en fin de quotidienne.

Rendez-vous aujourd’hui 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.