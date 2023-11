Star Academy : les duos et les chansons des évaluations (semaine 3)

Publicité





Star Academy 2023, évaluations semaine 3 – C’est la semaine des destins liés à la Star Academy. En effet, pour cette troisième semaine d’aventure, c’est en duos que les élèves vont passer leurs évaluations et être nominés !

C’est ce dimanche que le directeur, Michaël Goldman, a annoncé aux élèves les titres des chansons aux choix pour ces évaluations.











Publicité





Star Academy, les duos et les chansons

– Candice et Pierre chanteront « Parce que c’est toi » d’Axelle Red

– Margot et Victorien ont eux aussi choisi « Parce que c’est toi » d’Axelle Red

– Julien et Clara chanteront « J’y vais » de Patrick Fiori

– Marie-Maud et Héléna ont choisi « Chanson pour une drôle de vie » de Véronique Sanson

– Djébril et Lénie ont opté pour « Tu es mon autre » de Maurane et Lara Fabian

Dans la liste des chansons, il y avait aussi « La même » de Gims et Vianney mais aucun duo ne l’a choisi. Evidemment, les élèves peuvent encore changer d’avis !

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.



Publicité