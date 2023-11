20h30 le dimanche du 19 novembre 2023 : les invités de Laurent Delahousse

Publicité





« 20h30 le dimanche » du 19 novembre 2023 : les invités

> Face à l’écran : David Hallyday

Le chanteur français a annoncé son retour avec la sortie d’un nouveau single, Requiem pour un fou, sorti le 17 novembre 2023. Un titre très symbolique qui résonnera particulièrement chez les fans de son père, Johhny Hallyday, décédé en 2017. Un hommage visible également sur la pochette du single, sur laquelle David Hallyday est en gros plan, en noir et blanc, alors que des yeux bleus se distinguent un arrière-plan.

L’interprète de Tu ne m’as pas laissé le temps, Ma dernière lettre ou encore Un homme libre, se raconte pour la première fois dans une autobiographie, « Meilleur album », à paraître le jeudi 23 novembre 2023 aux éditions du Cherche Midi.



> Rencontre avec Paul Belmondo

Le seul fils de Jean-Paul Belmondo a plusieurs casquettes : si le grand public le connaît pour sa carrière de comédien (Itinéraire d’un enfant gâté, Les Mythes urbains, La Victoire au bout du bâton…), il est également un grand coureur automobile. Formule 3, Trophée Andros, Rallye Dakar, 24h du Mans… le pilote français a même conduit une Formule 1, obtenant une neuvième place au Grand Prix de Hongrie en 1992.

> Rencontre avec Pierre Gagnaire

Le chef cuisinier français possède de nombreux restaurants en France et à travers le monde : Dubaï, Londres, Séoul, Shanghai, Tokyo… Il détient 3 étoiles au Guide Michelin pour son restaurant principal de la rue Balzac à Paris et a même été élu le 27 janvier 2015, « plus grand chef étoilé du monde » par ses pairs.

Véritable touche-à-tout, il a participé au film La passion de Dodin Bouffant, sorti le 8 novembre 2023, devant et derrière la caméra. S’il joue un petit rôle sous forme de caméo aux côtés de Benoît Magimel et Juliette Binoche, c’est surtout en coulisses qu’il a œuvré. En effet, la nourriture peut être considérée comme la véritable star de ce film et Pierre Gagnaire était également conseiller culinaire sur ce tournage. Si La passion de Dodin Bouffant se positionne d’ores et déjà comme un prétendant à l’Oscar du meilleur film international, le chef français n’y sera pas pour rien.

> Le live de Starmania

La comédie musicale culte est de retour sur les planches de La Seine Musicale à Paris, depuis le 14 novembre 2023. Créée par Michel Berger et Luc Plamondon il y a plus de quarante ans, la nouvelle mise en scène de ce spectacle a été confiée à Thomas Jolly. Cette œuvre indémodable a déjà réuni plus de six millions de spectateurs, qui ont repris en chœur des tubes mythiques tels que Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand on arrive en ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone…

