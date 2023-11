Star Academy : qui a été éliminé lors du 3ème prime ? (résumé + replay du 17 novembre 2023)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 3 du vendredi 17 novembre 2023 – C’est parti pour le troisième prime de la saison 2023 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 12 académiciens encore en compétition interprètent pour leur hymne, « J’irai au bout de mes rêves », en compagnie d’enfants. Et pour cause, ce prime est placé sous le signe de l’enfance ce soir !





Nikos Aliagas salue le directeur et les professeurs avant d’accueillir le parrain de la promo 2023 : James Blunt !







Magnéto sur Candice, qui chante ensuit « You’re beautiful » avec James Blunt. Michael Goldman l’a trouvée « vachement à la hauteur » mais note « des petites choses à revoir ».

Place à Lénie sur son tableau sur « Dance the night » de Dua Lipa. Malika la félicite, tout comme Adeline qui l’a trouvée sublime.



Nikos accueille ensuite Patrick Bruel, qui chante « J’te mentirai » avec Héléna. Cécile dit qu’elle est sur le bon chemin et qu’elle avance même s’il y a encore « des petites choses à travailler ». Patrick plaisante en soulignant le fait que lui-même s’est trompé dans son texte. Il se dit touché par Héléna.

Nikos a ensuite une annonce importante à faire aux élèves : pour la première fois, l’un ou l’une d’entre eux va remporter une immunité qui le dispensera d’évaluations la semaine prochaine ! Mais Nikos fait durer le suspense…

Place au medley des chansons Disney. Pierre les félicite et salue la mise en scène, il a adoré.

Magnéto sur Marie-Maud, qui chante ensuite le titre « Make you feel my love » d’Adele. Elle est très émue. Son amie Héléna l’a trouvée top, elle dit que c’était sa meilleure prestation.

Nikos revient sur l’immunité. Seuls les 3 premiers élèves du classement participeront à une battle sur ce prime ! On découvre donc le top 3 : Héléna est 3ème avec 14,7/20, Julien est 2ème avec 15,4/20, et Axel est 1er avec 16,1/20. Nikos annonce qu’ils s’affronteront sur « Vivre pour le meilleur » de Johnny Hallyday.

Le classement complet de la 2ème semaine

1 – Axel 16,1

2 – Julien 15,4

3 – Héléna 14,7

4 – Pierre 14,5

5 – Candice 14,4

6 – Clara 14,4

7 – Djebril 13,5

8 – Margot 13,5

9 – Lénie 13,1

10 – Marie-Maud 12,8

11 – Victorien 12,7

12 – Lola 11,4

Lénie chante avec Mentissa « Et Bam ». Adeline salue le travail.

Magnéto sur Pierre, qui chante ensuite avec Isabelle Adjani « Les courants d’air ». Michaël Goldman a trouvé que Pierre a réussi son défi haut là main, il le félicite.

Place à la battle entre Axel, Julien et Héléna. Le directeur et les profs discutent pour décider qui aura l’immunité et donc pas d’évaluation la semaine prochaine. Michaël Goldman annonce que ça se jouait entre Julien et Axel, et c’est finalement Axel ! Il est donc immunisé pour la semaine à venir. Nikos lui annonce une surprise : dès demain il est attendu au théâtre Mogador pour participé aux répétitions de la comédie musicale le Roi Lion. Et il sera sur scène avec eux mardi soir !

Lola défend sa place sur « La vie d’artiste » de La Zarra. Tout le monde est très ému.

Magnéto sur la semaine spéciale enfance au château

Clara monte sur scène avec Soolking sur « Suavamente ».

Après un message vidéo de Louis pour les encourager, Julien et Margot chantent en duo sur « Évidemment » de France Gall. Adeline a trouvé que leur duo a bien marché, ils se sont bien accordés malgré leurs différences.

Collégiale des élèves sur « Heal the world » de Michael Jackson.

Place ensuite à Victorien, qui chante « Casting » de Christophe Maé. Il reçoit une ovation du public !

Magnéto Star Ac Mix

James Blunt est de retour pour un duo avec Axel sur « All the love that I ever needed ». Cécile le félicite pour cette performance, James Blunt affirme que c’était un plaisir de chanter avec lui.

Lola éliminée de la Star Academy 2023

23h47 : c’est l’heure du verdict. Le public a décidé de sauver Victorien ! Place aux votes des élèves : Clara vote Marie-Maud, Axel vote Marie-Maud, Clémence vote Lola, Pierre vote Marie-Maud, Margot vote Marie-Maud, Lénie vote Lola, et Djebril vote Marie-Maud. Lola est donc éliminée ce soir !

Star Academy 2023, le replay du prime 3 du 17 novembre

Rendez-vous demain à 17h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.