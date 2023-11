Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 11 novembre 2023

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 11 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de vendredi au château. Les élèves se lèvent tôt pour partir sur le plateau du prime pour les répétitions.





Les trois nommés – Margot, Louis et Djébril – passent cette journée seuls au château. Depuis son coup de fil avec ses parents la veille, Louis n’est pas bien…







Coach Joe arrive pour leur donner leur cours de sport. Et après le cours, les nommés découvrent que des valises les attendent dans le dressing. Ça leur rappelle qu’ils doivent faire leurs bagages en vue du prime… Ils réalisent qu’ils n’ont pas envie de partir.

Pendant ce temps là sur le plateau du prime, les élèves arrivent et essaient les vêtements qu’ils porteront pour le second prime. Lénie est excitée à l’idée de rencontrer Jenifer. Le moment tant attendu arrive et elles répètent ensemble « Ma révolution ».



Au château, Cécile vient donner un cours d’expression scénique aux nommés. Ils répètent tour à tour la chanson qu’ils interpréteront au prime pour défendre leurs places.

En plateau, les garçons répètent le titre des 2be3 et les filles celui des Destiny’s Child. Victorien rencontre Grand Corps Malade. Le chanteur fait ensuite la connaissance d’Héléna.

Axel et Candice répètent « L’effet de masse », Candice finit en larmes. Les élèves rentrent ensuite au château. Ils racontent aux nommés ce qu’ils ont vécu durant cette journée.

Dernière soirée à 13 au château, les élèves improvisent une chanson. Et les nommés se préparent à partir…

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 11 novembre

