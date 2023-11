Un si grand soleil du 28 novembre : Emma a un coup de coeur pour... (résumé et vidéo épisode 1285 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 28 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1285 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 28 novembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alain est avec Elisabeth, il reçoit les résultats du test adn. Elisabeth plaisante sur les origines qu’il va découvrir… Elle remarque qu’Alain fait une tête étrange, il lui fait lire la dernière ligne en rouge. Il a 49,9% d’adn en commun avec une autre personne ! Il s’agit donc d’un ascendant ou un descendant direct, ou un frère ou une soeur. Ça ne peut pas être un ascendant ! Alain annonce donc à Elisabeth qu’il doit avoir un enfant. Il est bouleversé, Elisabeth lui prend la main.

Johanna fait un footing avec Yann. Elle parle à Yann de sa semaine à prendre bientôt, elle lui propose de partir en vacances. Yann va regarder le planning au commissariat, il lui demande où ils partiraient et quand. Elle lui propose dans deux mois et c’est lui qui choisit la destination.



Alain est toujours sous le choc, Elisabeth lui dit que c’est peut être une erreur mais il lui dit que c’est fiable à 99,9%. Elle lui demande s’il a une idée de qui serait la mère. Il n’en sait rien, ça doit être une ex. Alain n’a aucune info mais il peut donner ses coordonnées.

Pierre fait la connaissance du Dr Cresson, qui lui demande ce qu’il faisait avant. Pierre est évasif, il lui dit qu’il a du arrêter d’exercer quelque temps. Claire vient les interrompre…

Becker reçoit un appel d’Alain, qui veut lui parler autour d’un café. Becker lui propose de déjeuner ensemble.

Emma reçoit un appel du lycée, son frère s’est blessé en sport il est transporté à l’hôpital en urgence. Emma file le rejoindre. Ils attendent aux urgences, au bout d’une heure personne n’est venu. Elle interpelle Pierre, qui lui dit qu’il n’est que kiné. David vient chercher Tom, Pierre souhaite une bonne journée à Emma.

Elisabeth est avec une amie, elle est sous le choc de ce qui arrive à Alain. Elle pense qu’Alain va vouloir rencontrer son enfant mais elle n’est pas sure que ça sera une bonne idée. Pendant ce temps là, Alain est avec Clément et il lui annonce la nouvelle. Il lui confie qu’il a toujours voulu avoir un enfant, avec Cécile ça n’a jamais marché. Et là ça lui tombe du ciel. Clément lui dit de prendre le temps de réfléchir… Alain ne sait pas quoi faire, il a peur que ça ne se passe pas bien. Mais Clément lui dit qu’il pourrait passer à côté d’une histoire formidable. Alain lui demande ce qu’il ferait à sa place, il ne sait pas.

Evan est avec Tom et Pierre. Il a juste une entorse, Pierre va lui poser une attelle. Pierre explique tout à Emma. Claire dit à Pierre qu’Emma travaille pour son père, Emma lui dit que c’est aux Sauvages et lui conseille de venir boire un café. Elle semble sous son charme. Dans le bus, Emma lui dit qu’elle l’accompagnera pour son rendez-vous. Tom se moque d’elle, il remarque qu’elle a flashé sur le kiné…

Elisabeth retrouve Alain, qui est dans ses pensées. Elle lui demande s’il va donner ses coordonnées, il y pense tout le temps mais n’a pas encore décidé. Elisabeth lui dit de prendre le temps, il n’est pas pressé. Elle lui demande s’il a déjà trompé Cécile, il lui assure que non.

Hugo fait un basket avec Yann, il dit qu’avec Sabine il ne maitrise rien il est amoureux. Yann a réservé des vacances avec Johanna. Il est amoureux lui aussi, Hugo est content pour lui.

Alain annonce à Elisabeth qu’il a communiqué ses coordonnées, elle pense qu’il a pris la bonne décision.

VIDÉO Un si grand soleil du 28 novembre extrait,

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.