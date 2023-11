Les Cinquante du 27 novembre : un joueur éliminé (résumé + replay épisode 59)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 59 du lundi 27 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 59 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène pour le jeu numéro 20. Mélanie est immunisée et ne participe pas.





Chaque joueur est attaché à une corde, il doit la démêler de la structure et aller buzzer. Le jeu s’arrêtera quand il y aura 3 joueurs sauvés ! tous se concentrent à fond, Stéphane est très rapide et buzze le premier !







Julie buzze en deuxième position, il ne reste donc plus qu’une place. Nicolas suit ! Amélie, Romain et Simon sont donc les trois éliminés de ce jeu.

Les éliminés regagnent le château tandis que les joueurs victorieux et Mélanie doivent voter. Le Lion leur annonce qu’ils vont pouvoir sauver deux personnes. Il y a aura donc un éliminé !



Place à la cérémonie et au verdict. Le premier joueur sauvé, à l’unanimité, c’est Simon ! Romain et Amélie, très amis, vont donc être séparés. Et c’est finalement Amélie qui est sauvée avec 3 voix, contre une seule pour Romain. Romain est éliminé, il doit quitter le jeu.

Il est temps pour Romain de dire au revoir et de quitter le château.

Le Lion annonce un coup de folie. Au top du Lion, ils auront 10 secondes pour se trouver et se tenir par le menton sans rire pendant 10 minutes. A chaque coup de folie réussi, ils gagneront 500 euros pour la cagnotte. Simon éclate de rire, c’est donc raté ! Amélie est folle de rage.

C’est reparti, et difficulté supplémentaire les animaux sont là et les fixent. Julie rigole et c’est encore perdu ! Amélie hurle. Ils réussissent le 3ème et remporte donc 500 euros, la cagnotte arrive à 19.301 euros.

Le Lion annonce déjà le jeu numéro 21 ! C’est le dernier jeu pour lequel les joueurs voteront ! Les joueurs entrent dans l’arène, il s’agit d’un casse-tête ! Ils seront 4 éliminés sur ce jeu !

VIDÉO Les Cinquante du 27 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 59 ce lundi 27 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 28 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 60.