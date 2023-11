Un si grand soleil du 30 novembre : Yann sous le choc… (résumé et vidéo épisode 1286 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 30 novembre 2023, spoiler résumé de l'épisode 1286 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre épisode de la série "Un si grand soleil" ? Si vous êtes déjà impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mercredi 29 novembre 2023.





Emma reçoit un appel de Pierre, il a un créneau qui s’est libéré pour Tom le lendemain midi. Emma en profite pour l’inviter à boire un café aux Sauvages… Pierre est hésitant et dit que ce n’est pas possible. Pierre raccroche. Claire l’interroge sur Emma, il lui confie que ça va trop vite et il culpabilise toujours pour la femme qu’il a tué… Claire lui rappelle que c’est juste boire un verre.

Johanna est au cabinet, Florent lui rappelle que c’est l’anniversaire des 2 ans du cabinet. Johanna n’avait pas réalisé, c’est passé vite. Ils décident de fêter ça mais ils ne veulent pas inviter Claudine.



Marc et Léonore s’embrassent, elle va partir travailler et ils doivent se retrouver le soir. Louis leur demande pourquoi ils ne s’installent pas ensemble, il trouve la situation ridicule. Mais Léonore ne sait pas si c’est une bonne idée. Elle fuit la conversation et s’en va. Plus tard, elle confie ses doutes à Carine…

Florent appelle Pierre pour le prévenir qu’il a oublié d’aller pointer au commissariat. Il est désolé, Florent lui rappelle qu’il doit y aller sans faute. Il va demander à Margot de l’appeler chaque jour.

Chez L Cosmétiques, Enric interroge Carine au sujet de Léonore… Il a entendu leur conversation. Elle confirme que Léonore va peut être vivre à nouveau avec son ex. Enric dit qu’il a tourné la page mais il ne croit pas au rafistolage d’un couple.

Pierre se rend aux Sauvages, Emma s’occupe de lui. Elle lui propose une visite de Montpellier après son service, il la taquine et finit par accepter.

Léonore annonce à Marc et Louis qu’elle va déménager. Elle s’installe avec eux samedi ! Marc est très heureux.

Yann est aux Sauvages avec Johanna, ils parlent de leurs prochaines vacances. Il n’y a pas de menu sur la table, Yann décide d’aller en chercher et tombe nez à nez avec Pierre. Yann est sous le choc et lui demande ce qu’il fait dehors. Pierre lui dit qu’il est en liberté conditionnelle. Yann lui dit de se casser et le frappe ! Victor intervient, Johanna lui demande ce qui se passe mais il ne lui dit rien. Emma découvre que Pierre n’est plus là.

Pierre est seul sur un pont au dessus de l’autoroute… Pendant ce temps là, Johanna demande à Yann qui est ce mec. Il refuse de parler et dit qu’il est fatigué, il veut rentrer. Yann finit par lui dire que ce mec devrait être en taule, il a tué sa femme !

VIDÉO Un si grand soleil du 30 novembre extrait, Yann face à Pierre

