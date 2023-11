Un si grand soleil spoiler : c'est tendu entre Elisabeth et Flore... (vidéo épisode du 1er décembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 1er décembre 2023 – Ça s’annonce tendu entre Elisabeth et la nouvelle famille d’Alain dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, la fille et le petit-fils d’Alain débarquent et s’installent chez eux…

Et lors d’un dîner tous les quatre, de premières tensions vont apparaitre entre Elisabeth et Flore, la fille d’Alain.











Celle-ci est artiste-plasticienne, elle réalise des œuvres d’art grâce à des formes plastiques. Elisabeth lui parle de son amie Alix, qui tient une galerie d’art et de l’une de ses expositions sur Brénas. Flore n’est pas emballée du tout et tacle Elisabeth… Elle lui dit que pour elle, l’art ce n’est pas quelque chose qui s’accroche dans un salon. Elisabeth n’apprécie pas vraiment…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1288 du 1er décembre 2023



