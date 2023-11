Publicité





C dans l’air du 1er novembre 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5 et comme tous les jours, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 1er novembre 2023 : le sommaire

⚫ Fabian de Lacaze, directeur de la communication de PFG (Pompes funèbres générales), sera l’invité ce soir d’Axel de Tarlé dans #cdanslair

Le 1er novembre correspond à la fête catholique de la Toussaint. En France, comme dans plusieurs pays européens, c’est un jour férié. Cette journée précède celle des défunts, qui a lieu le 2 novembre et qui, elle, n’est pas fériée. C’est la raison pour laquelle les Français vont traditionnellement au cimetière le 1er plutôt que le 2 novembre. La Toussaint est célébrée en l’honneur, comme son nom l’indique, de tous les saints “connus et inconnus” de l’Église catholique latine.

Depuis plusieurs années, PFG (pompes funèbres générales), 1er réseau de services funéraires en France, constate une forte évolution des pratiques funéraires. Les Français sont de plus en plus nombreux à souhaiter des alternatives aux obsèques traditionnelles et à concevoir ce moment comme une célébration de la vie du défunt. Une étude PFG réalisée par YouGov propose un décryptage sur trois tendances du secteur. D’abord, la tendance de la couleur pour le choix d’un cercueil est plébiscitée par 20 % des Français qui souhaiteraient un cercueil de couleur pour leurs obsèques. Ensuite, de plus en plus de Français souhaitent personnaliser leurs obsèques avec de la musique diffusée lors des cérémonies. Enfin, d’autres attentes émergent pour les animaux de compagnie.

Fabian de Lacaze est directeur de la communication de Pompes funèbres générales. Il reviendra sur l’étude PFG réalisée par YouGov qui propose un décryptage sur trois tendances du secteur qui désacralisent la cérémonie d’enterrement.

⬛ Tempête Ciaran : la France se barricade

Le nord-ouest en alerte maximale. La tempête Ciaran touchera plusieurs départements de l’Hexagone à partir de ce soir, avec des vents allant jusqu’à 170 km/h. Le Finistère, les Côtes-d’Armor et la Manche sont placés en vigilance rouge à partir de minuit, soit le plus haut niveau d’alerte que peut émettre Météo-France. Des phénomènes dangereux, « d’intensité exceptionnelle », sont à craindre. Dix-sept autres départements sont placés en vigilance orange.

Cette première tempête d’ampleur de la saison provoque une avalanche de consignes de sécurité. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a encouragé les Français des zones concernées à « ne pas sortir dans la nuit de mercredi à jeudi ». Les transports aériens, ferroviaires et maritimes sont de surcroît perturbés, notamment la circulation des TER, interrompue dans cinq régions entre ce soir et vendredi matin.

Anticiper pour mieux protéger la population, c’est justement ce que n’ont pas su faire les autorités mexicaines. L’ouragan Otis à touché mercredi dernier Acapulco et ce qui devait n’être qu’une tempête tropicale, d’après les modèles de prévision, est devenu un ouragan de catégorie 5. Les dégâts sont colossaux, avec quarante-cinq morts et de nombreux blessés. Les autorités mexicaines sont depuis remises en cause pour leur gestion de l’aide humanitaire, et de nouvelles règles d’urbanisme devront être décidées pour reconstruire.

Pendant ce temps, en Allemagne, Berlin ambitionne de devenir une « ville-éponge » face aux intempéries. Un modèle urbain conçu pour absorber et gérer efficacement les eaux de pluie avec divers outils (citernes, rigoles autour des arbres, toits verts, etc) pour minimiser les risques liés aux inondations. Un projet ambitieux, estimé entre 5 et 10 milliards d’euros.

Alors, quels dégâts sont à craindre avec le passage de la tempête Ciaran ? Pourquoi l’ouragan Otis n’était pas dans les prévisions météorologiques au Mexique ? Les villes françaises peuvent-elles s’inspirer du modèle berlinois de « ville-éponge » ?



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 1er novembre 2023 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.