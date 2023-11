« Un souhait magique pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 28 novembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Un souhait magique pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 28 novembre 2023 – Ce mardi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Un souhait magique pour Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un souhait magique pour Noël » : l’histoire, le casting

Renée, qui rêve de vendre des paniers-repas de qualité, se morfond dans la maison de banlieue de sa mère décédée, accompagnée de son mari, Aaron, qui lui, rêve de devenir chef cuisinier à New York et d’y fonder une famille. Lorsqu’une elfe du Père Noël offre à Renée une clochette lui permettant d’exhausser un vœu, cette dernière souhaite vivre une autre vie. Elle se réveille alors dans un bureau en plein cœur de New York, P.-D. G. d’une entreprise à succès de livraison de paniers-repas qui porte le nom de sa mère, bien vivante. Mais Renée découvre bientôt que dans cette nouvelle vie, Aaron et elle sont séparés. Tout en essayant de s’adapter à ses fonctions de cheffe d’entreprise, elle va tout mettre en œuvre pour récupérer son mari.



Avec : Vanessa Lengies (Renée), Corey Sevier (Aaron), Paula Boudreau (Maria), Kimberly-Ann Truong (L’elfe)

VIDÉO Un souhait magique pour Noël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Rejoins-moi pour Noël ».

« Rejoins-moi pour Noël » : l’histoire et le casting

Cara et Amy sont sœurs. A Noël, elles ont pour tradition de faire un vœu, qui se réalise toujours. Un an après avoir souhaité rencontrer l’homme de sa vie, Amy prépare son mariage pour le jour de Noël. Suite à une grève de trains, Cara la rejoint en voiture avec un inconnu, dont elle tombe amoureuse. Il lui donne son numéro, mais un inconnu, sans le faire exprès, fait tomber le téléphone de Cara dans les égouts. Cet inconnu est Michael, un journaliste qui déteste Noël, mais il doit écrire un article sur les bons plans pour les fêtes. Cara l’entraîne dans sa passion pour Noël à New York. Cara et Michael apprennent à se connaître et à s’apprécier. Quand enfin le destin la remet en présence de l’automobiliste, Chace, elle se rend compte que son cœur a de nouveau chaviré, mais cette fois pour… Michael.

Avec : Emily Alatalo (Cara Martin), Corey Sevier (Michael Williams), Vanessa Smythe (Amy), Michael Dickson (Gary Martin), Daniel Henkel (Chris Waters)