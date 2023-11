Ça commence aujourd’hui du 28 novembre 2023 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 28 novembre 2023, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission a pour thème « Dénoncer un proche ou pas : elles ont pris leur décision ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 28 novembre 2023, « Dénoncer un proche ou pas : elles ont pris leur décision »

Laurence a dénoncé le frère de son mari et sa femme pour sauver sa nièce de leurs maltraitances et des viols qu’elle subissait. Il aura fallu 12 ans de combat et 14 signalements pour que la petite fille soit retirée à ses parents.

Une émission révoltante et importante, cet après-midi sur France 2.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 28 novembre 2023



« Dénoncer un proche ou pas : elles ont pris leur décision », c'est ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.