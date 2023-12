Demain nous appartient du 4 décembre : Benjamin interrogé par la police (résumé + vidéo épisode 1570 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 4 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1570 de DNA – Benjamin est interrogé par la police ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Aurore l’interroge au sujet de son ami John…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 4 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1570

John a pris la fuite et il est activement recherché par la police. Au commissariat, Aurore interroge son ami Benjamin. Elle lui dit qu’il est suspecté de meurtre, Benjamin ne croit pas une seconde en la culpabilité de son ami ! Aurore veut interroger Bastien, Benjamin lui explique que l’on vient de lui diagnostiquer une leucémie…

Au marché de Noël de Sète, Nathan et Mona découvrent que Chloé va tenir le stand du mas. Elle leur explique qu’elle a décidé de changer de vie et de métier ! Mona est septique.

John est au centre des interrogations. Benjamin lui révèle une information capitale… Et Nathan se prend le bec avec un étrange oiseau. Quant à Victor, il signe un nouvel accord.

VIDÉO Demain nous appartient du 4 décembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.