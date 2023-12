« Un Noël magique à New York » : votre téléfilm de Noël ce 4 décembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Un Noël magique à New York » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 4 décembre 2023 – Ce lundi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Un Noël magique à New York ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un Noël magique à New York » : l’histoire, le casting

Daniel travaille dans une agence de publicité. Il réalise qu’il éprouve peut-être des sentiments pour sa meilleure amie, Tanya, avec qui il passe Noël tous les ans. Malheureusement pour Daniel, Tanya a un nouveau petit ami, Cliff. Elise et son amie, Bonnie, ont toutes les deux leur propre podcast. Alors qu’elles enregistrent ensemble une émission spéciale pour les fêtes de fin d’année, Daniel les appelle pour avoir des conseils. Le coup de fil est un fiasco, mais Janice, la patronne d’Elise, lui demande de réaliser un podcast pour aider Daniel à conquérir Tanya et à leur faire passer un Noël mémorable à New York. Très vite, un triangle amoureux se forme…

Avec : Kalinka Petrie (Elise Hanneman), Fuad Ahmed (Daniel Khan), Samantha Brown (Tanya Schultz), Maria Ricossa (Patty Schultz)



VIDÉO Un Noël magique à New York, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le Noël de Cupidon ».

« Le Noël de Cupidon » : l’histoire et le casting

Durant les fêtes de Noël, Olivia, journaliste, se rend sous couverture à un événement à succès au terme duquel les participants espérent trouver l’amour. Là, elle fait la connaissance de Thomas, un jeune père de famille, veuf.

Avec : Elena Juatco (Olivia Hayes), Ryan Bruce (Thomas Kade), AnnaMaria Demara (Tanya), Catherine McGregor (Lucille)