Demain nous appartient spoiler : le lourd secret de Victoire dévoilé (vidéo épisode du 8 décembre)

Demain nous appartient spoiler – Victoire va être très inquiète dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Benjamin disparait mystérieusement et il est injoignable !

Victoire en parle avec Soizic, qui sait que Benjamin était très remonté contre elle…











Et pour cause, quand les dossiers médicaux de l’hôpital ont fuité, Benjamin a découvert que Victoire a avorté à l’époque où ils étaient en couple ! Benjamin était très en colère contre Victoire quand il en a parlé à Soizic… Sa disparition a-t-elle un lien avec cette histoire ? Soizic n’arrive pas non plus à joindre Benjamin, elle tombe directement sur sa messagerie…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1574 du 8 décembre 2023 : la disparition inquiétante de Benjamin

