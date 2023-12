80′ douche comprise du 5 décembre : sommaire de l’émission ce soir sur TMC

Publicité





80′ douche comprise du 5 décembre 2023- Pablo Mira vous donne rendez-vous ce mardi soir sur TMC avec un nouveau numéro inédit de « 80′ douche comprise ». Des chroniques inédites, des sketchs ET des guests surprises. Pablo Mira fait le tour des personnalités qui font le monde d’aujourd’hui et demain en 80 minutes… douche comprise !





Rendez-vous dès 21h25, juste après Quotidien, sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Publicité





80′ douche comprise du 5 décembre 2023

Après le succès de son premier prime, Pablo Mira revient. Au programme : des chroniques inédites, des sketchs, des guests, pour faire le tour des thèmes et des personnalités qui ont marqué l’année.

Un comedy show 100% inédit pour rire et réfléchir au monde d’aujourd’hui et de demain !

Extrait vidéo de 80′ douche comprise du 5 décembre



Publicité