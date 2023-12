Demain nous appartient spoiler : le magnifique cadeau de Noël de Chloé... (vidéo épisode du 25 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Chloé va recevoir le plus beau des cadeaux de Noël dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Alex vient au marché de Noël pour offrir un magnifique cadeau à sa femme. Il lui cache les yeux et quand elle peut les réouvrir, Chloé découvre… Judith !











La fille de Chloé et Alex a avancé son billet d’avion pour passer Noël en famille. Chloé est plus heureuse que jamais face à cette magnifique surprise ! Judith lui explique que Maxime était trop occupé par son menu de fêtes, elle a préféré rentrer plus tôt pour être avec eux… Elle a hâte de retrouver Céleste et Diego.

Noël s’annonce joyeux chez les Delcourt !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1585 du 25 décembre 2023 : Chloé face au grand retour de Judith

