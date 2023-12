Un si grand soleil du 21 décembre : Yann en prison (résumé et vidéo épisode 1301 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 21 décembre 2023, spoiler résumé de l'épisode 1301 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Becker et Janet font un footing. Becker est préoccupé après l’interview de Florent dans Midi Libre. Il accuse la police d’être responsable, ça énerve Clément. Mais Janet pense qu’il dit la vérité, ils auraient du protéger Pierre. Et elle insinue que Yann a peut être dérapé, ça énerve Clément.

Elise doit partir bosser, elle demande à Ludo de débarrasser la chambre pour Tiago. Elise espère qu’ils vont se plaire. Ludo pense que Flore a l’air un peu barrée, il espère qu’elle est fiable.



Chez Alain, Elisabeth a préparé le petit déjeune pour le départ de Flore et Tiago. Alain est triste de les voir partir. Alain trouve qu’Elisabeth montre qu’elle a envie de les voir partir… Flore critique vivement Elisabeth, elle va jusqu’à l’insulter et la traiter de sorcière. Mais Elisabeth a tout entendu !

Au cabinet, Johanna fait lire à Florent le journal de Mélanie Lebrun. Il lui reproche son interview et d’avoir sous-entendu que Yann est coupable. Il l’a enfoncé sans la moindre preuve. Florent s’énerve et lui dit qu’on ne connait pas forcément les gens qu’on aime… Johanna s’en va énervée et lui conseille de lire ce qu’a écrit Mélanie.

Alain donne de l’argent à Flore avant qu’elle parte. Elisabeth s’attaque à Flore, et lui reproche de prendre l’argent. Alain ne comprend pas et Flore rend l’argent à Alain. Elle part.

Alex annonce à Becker que la balle qui a tué Pierre ne vient pas de l’arme de service de Yann. Il a bien été vu au bar mais à l’heure de la détonation Alex n’a aucun témoin pour savoir où était Yann. Ils n’ont rien qui l’accuse mais rien qui le disculpe non plus ! Becker dit de continuer de chercher.

Alex va parler à Yann, il lui annonce qu’il va être déféré. Yann n’a rien à ajouter. Yann avoue qu’il a souhaité sa mort mais il n’a rien fait. Pendant ce temps là aux Sauvages, une journaliste veut interrogée Emma pour avoir sa version. Mais elle refuse. Victor demande à la journaliste de partir et de ne surtout pas revenir.

Johanna est avec le juge Laplace. Elle lui assure que Yann n’a jamais cherché à lui cacher quoique se soit. Elle demande sa remise en liberté, faute de preuve. Mais le juge décide de le mettre en examen pour assassinat. Il l’envoie en prison !

Elise et Ludo accueillent Flore. Tiago les rejoint. Pendant ce temps là, Alain rumine. Il fait la tête à Elisabeth. Alain regrette qu’elle n’ait pas pris sur elle. Elisabeth n’accepte pas de se faire insulter chez elle ! Alain lui reproche de lui pourrir la vie, il ne peut pas créer de lien avec sa fille et son petit fils. Elisabeth lui dit ne pas être la seule responsable, Alain lui balance que si et s’en va !

Florent rentre et retrouve Claire. Il a lu la copie du carnet de Mélanie, ça lui a glacé le sang… Il lui raconte ce qu’il a lu, Claire n’en revient pas. Florent pense qu’il a défendu un pervers manipulateur, qui l’a baladé.

Flore décide de parler du loyer avec Elise, elle dit avoir eu un imprévu. Elle a besoin d’un peu plus de temps pour trouver une solution, Elise accepte mais semble perplexe…

Yann a les menottes, Johanna est là quand on l’emmène en prison. Elle promet de ne pas le lâcher.

VIDÉO Un si grand soleil du 21 décembre extrait, Elisabeth surprend Flore qui…

