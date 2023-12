Demain nous appartient spoilers : la vérité éclate, une rupture, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 18 au 22 décembre 2023)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 18 au 22 décembre 2023 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série « Demain nous appartient » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que le coupable va finalement être démasqué.







En effet, alors que Chloé va surprendre une conversation de Benjamin et Audrey au sujet de Gérald, elle va réaliser qu’elle connait le meurtrier. Et c’est grâce à une révélation de Chloé que la police va finalement pouvoir l’arrêter !

Pendant ce temps là, Adèle annonce à Bart qu’elle va quitter Sète. Elle est prise dans une résidence d’artistes en Italie. Bart et Adèle décident alors de rompre, leur histoire s’arrête là… Du coup, à l’approche de Noël, Bart n’a pas le moral. Mais il peut compter sur le soutien de Sara et Roxane.

Et Bruno est de retour à Sète. Il est libéré de prison et Nathan a finalement accepté de l’accueillir chez lui.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 18 au 22 décembre 2023

Lundi 18 décembre (épisode 1580) : Un alibi sème le trouble au commissariat. Bart et Adèle font face à un quiproquo. Nathan baisse les armes.

Mardi 19 décembre (épisode 1581) : Benjamin fait son possible pour sauver la famille Kovac. Bruno voit la lumière au bout du tunnel. Adèle doit faire un choix entre sa carrière et son couple.

Mercredi 20 décembre (épisode 1582) : Un indice crucial permet d’incriminer un individu. Bart cherche du réconfort auprès de Sara et Roxane. Bruno jette son argent par les fenêtres.

Jeudi 21 décembre (épisode 1583) : Le courage d’Etienne sauve la vie de son fils. Tristan cuisine Mona aux petits oignons. Un drôle de Père Noël sévit à Sète.

Vendredi 22 décembre (épisode 1584) : Les cadeaux de Noël de Victor et Timothée ont disparu ! Le passé médical de Chloé la rattrape. Gabriel cherche de la compagnie pour Noël.



