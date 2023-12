Ici tout commence spoiler : mauvaise ambiance à la coloc... (vidéo épisode du 11 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner à la coloc dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que c’est Carla qui a finalement décrocher sa place sur tirage au sort, on peut dire qu’elle ne va pas faire l’unanimité !











Et pour cause, dès le premier jour, Carla fait des siennes en refusant d’aller faire les courses ! Gaëtan se dévoue pour les faire à sa place et quand Anaïs dit à Carla qu’elle cuisinera à sa place le soir, elle refuse aussi ! Pire, Carla part à l’institut sans même avoir débarrassé sa table de petit déjeuner !

Anaïs, Deva et Gaëtan sont déjà remontés contre Carla…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 814 du 9 décembre 2023, Carla énerve à la coloc



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.