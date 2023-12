Euro 2024 : le groupe des Bleus connu, le tirage au sort complet

Publicité





Après la Coupe du Monde qui s’est achevée sur une défaite de l’Équipe de France en finale il y a un an, place à l’UEFA Euro 2024 ! Le tirage au sort a eu lieu ce samedi soir et on connait désormais le groupe de nos Bleus !





Ainsi, après un parcours sans faute lors des qualifications, les Bleus faisaient partie des têtes de série et le tirage au sort a rendu son verdict. L’équipe de France sera donc dans le groupe D face à l’Autriche, les Pays Bas et un barragiste.







Entrée en compétition de l’équipe de France prévue le lundi 17 juin 2024 à Dusseldorf face à l’Autriche !

UEFA Euro 2024, les groupes complets

Groupe A : Allemagne (pays hôte), Ecosse, Hongrie, et Suisse

Groupe B : Espagne, Croatie, Itale, et Albanie

Groupe C : Slovénie, Danemark, Serbie, et Angleterre

Groupe D : Vainqueur des barrages de la voie A (Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande), Pays-Bas, Autriche, et France

Groupe E : Belgique, Slovaquie, Roumanie, Vainqueur des barrages de la voie B (Israël, Islande, Bosnie, Ukraine)

Groupe F : Turquie, Vainqueur des barrages de la voie C (Géorgie, Luxembourg, Grèce, Kazakhstan), Portugal, et République tchèque



