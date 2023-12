Star Academy estimations : Victorien devrait rester, Djébril éliminé ? (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2023 estimations nominations 4 sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2023, alors que c’est en ce moment que se déroule le cinquième prime avec l’orchestre philharmonique. A l’issue de cette soirée, l’un des élèves nominés sera éliminé et ne retournera pas au château. Rappelons que cette semaine, Candice, Djébril et Victorien sont nominés et donc en danger.





Et actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Victorien qui devrait être sauvé par le public. Ils compte actuellement 41% des votes de notre sondage !







Candice est toujours 2ème avec 35% tandis que Djébril est bon dernier avec 23% des votes. Il y a de fortes chances que ce soit entre eux que les académiciens doivent trancher en fin de prime tout à l’heure. Avec laquelle des deux élèves décideront-ils de rentrer au château ?

Qui sera éliminé ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !

Star Academy 2023 estimations, le sondage des nominations de la semaine 4