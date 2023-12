« Harry Potter et les reliques de la mort – partie 1 » : votre film ce soir sur TF1 (12 décembre 2023)

Publicité





« Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 » est au programme TV de votre mardi 12 décembre 2023. Au casting de ce film, le septième de la franchise Harry Potter, bien sûr Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley ), Emma Watson (Hermione Granger) ou bien encore Ralph Fiennes (Lord Voldemort).





À voir ou à revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1.







« Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 » : histoire, synopsis

Le dénouement des aventures du jeune sorcier, commencées sept éditions plus tôt, approche. Plus terrifiant et puissant que jamais, Voldemort, accompagné de ses fidèles servants, les Mangemorts, contrôle quasiment l’ensemble du monde des sorciers. Pour le vaincre, Harry, Ron et Hermione n’ont d’autre choix que de détruire les Horcruxes, garants de l’immortalité du Seigneur des Ténèbres. Seulement, leur mission n’est pas sans risques. Alors que Poudlard se retrouve attaquée de tous les côtés, Harry et Voldemort vont se livrer un combat sans merci…

Le casting

Avec : Daniel Radcliffe (Harry Potter), Bill Nighy (Rufus Scrimgeour), Emma Watson (Hermione Granger), Richard Griffiths (Vernon Dursley), Rupert Grint (Ron Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Alan Rickman (Severus Rogue), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange)



VIDÉO la bande-annonce

« Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1 et MYTF1.