Alex Hugo du 12 décembre : votre épisode ce soir sur France 3

Alex Hugo du 12 décembre 2023 – C’est un épisode inédit votre série « Alex Hugo » qui vous attend ce soir sur France 3. Au programme, l’épisode intitulé « Cold Case ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.



Publicité





Alex Hugo du 12 décembre 2023 : l’histoire de l’épisode « Cold Case »

Après un hiver rigoureux, le printemps puis l’été sont arrivés à Lusagne. La fonte des neiges transforme les paysages alors que la nature revient à la vie…..et que l’on retrouve dans le glacier la dépouille d’une jeune femme.

Le corps est remarquablement conservé, et la blessure par balle ne laisse aucun doute sur les causes de la mort. Cette jeune femme a été tuée avant d’être lâchée dans l’une des nombreuses crevasses du glacier.

Sur la victime, Alex Hugo découvre des papiers d’identité au nom d’Élodie Minier, née en 1974. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans au moment de sa mort qui aurait eu lieu à la fin des années 90. Alex retrouve aussi une lettre écrite par une certaine Mathilde Laurent, domiciliée à Paris.

Mathilde est avertie de la découverte du corps : elles étaient amies, mais s’étaient éloignées à la suite d’une dispute. Mathilde pensait qu’Élodie avait fait sa vie à l’étranger. Savoir qu’elle était morte tout ce temps, lui fait ressentir une violente culpabilité.

Alors qu’Alex entame son enquête, il a la surprise de voir débarquer Mathilde à la police rurale. Elle est flic à la Crim et affirme s’être fait attribuer l’enquête.

Les deux flics vont tenter de s’apprivoiser et de comprendre ce drame d’il y a presque trente ans, quand Elodie, jeune activiste idéaliste avait débarqué à Lusagne, aux côtés d’autres « éco-guerrières ».

Interprètes et personnages

Avec Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Mikaël Fitoussi (Renart), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Bénédicte Choisnet (Solène Ragin), Cédric Appietto (Pierre Luxin), Eric Herson-Macarel (Vassile Lupu), Myra Bitout (Wendi Madar), Hubert Delattre (Sébastien Dalmatte), Charlie Nelson (Claude Ragin)



Publicité





VIDÉO bande-annonce