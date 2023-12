Ici tout commence du 11 décembre : Carla provoque... (résumé + vidéo épisode 814 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 11 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 814 – Carla a bien du mal à s’intégrer à la coloc ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Tout juste arrivée, Carla provoque déjà et énerve ses colocataires…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 11 décembre 2023 – résumé de l’épisode 814

Thibault vient de sortir de l’hôpital et choisit de s’installer chez Jasmine. Les frères se retrouvent, permettant à Jim de présenter ses excuses à Thibault. Jim fait son mea-culpa : il s’est trompé au sujet de Jasmine !

Depuis son arrivée à l’institut, Carla ne parvient pas à faire l’unanimité, et la situation ne s’améliore pas à la coloc. Elle est devenue la cible de tous les membres de la maison, qui n’en peuvent déjà plus d’elle…

Alors que l’enquête semble avancer, une intervention des gendarmes déstabilise Jasmine. Et en cuisine, Solal se fait tout sucre avec Landiras.

Ici tout commence du 11 décembre 2023 – vidéo premières minutes



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.