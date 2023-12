Star Academy : les chansons des élèves pour les évaluations de ce lundi (liste des titres choisis)

Publicité





Star Academy 2023, évaluations semaine 6 – Après l'élimination de Margot samedi soir, nouvelles évaluations ce lundi matin pour les 8 académiciens encore en compétition dans la Star Academy. Quelles chansons les élèves ont-ils choisi ? On vous dit tout !











Star Academy, les chansons choisies par les élèves pour les évaluations du 11 décembre

Cette semaine les évaluations auront lieu ce lundi matin vers 10h30.

Pour ces évaluations, chaque élève a choisi sa chanson :

– Pierre « When I Was Your Man » de Bruno Mars

– Héléna « When We Were Young » d’Adele

– Lénie « A Change Is Gonna Come » de Sam Cooke

– Candice « Don’t Watch Me Cry »de Jorja Smith

– Axel « Diego, libre dans sa tête » de Johnny Hallyday

– Julien « Mon vieux » de Daniel Guichard

– Clara « Skyfall » d’Adele

– Djébril « Pray » de Sam Smith



Rappelons qu’à l’issue de ces évaluations, les professeurs de la Star Ac vont immuniser le meilleur élèves et les académiciens eux-mêmes pour immuniser un second élève. Il y aura donc deux élèves immunisés et les 6 autres seront nominés cette semaine ! Le public va voter parmi les 6 nommés et l’élève éliminé vendredi soir ne fera pas la tournée de la Star Academy 2023. Les 7 autres seront sur la tournée.

Rendez-vous ce soir à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.