Ici tout commence spoiler : la découverte bouleversante d'Anaïs... (vidéo épisode du 29 décembre)

Ici tout commence spoiler – Anaïs va finalement faire une découverte bouleversante dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Mehdi et Hortense viennent voir Anaïs, ils tiennent à lui montrer le voeu que Salomé a accroché au sapin du Double A… La jeune femme est bouleversée !











Entre Salomé et Anaïs, rien ne va plus depuis Noël. Leur amitié s’est brisée en un claquement de doigt après qu’Anaïs ait découvert le trahison de Salomé au sujet de Théo… Mais dans quelques jours, Hortense et Mehdi restent déterminés à arranger les choses entre les deux cheffes. Ils décident de montrer à Anaïs le voeu de Salomé ! Elle a écrit qu’elle souhaitait ouvrir un restaurant avec Anaïs ! La jeune femme ne s’y attendait pas… Va-t-elle se réconcilier avec Salomé ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 828 du 29 décembre 2023, Anaïs découvre le voeu de Salomé



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.