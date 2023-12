Ici tout commence spoiler : Jim avoue à Jasmine que... (vidéo épisode du 29 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Jasmine et Jim se sont beaucoup rapprochés ces dernières semaines dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Ces deux là avaient failli s’embrasser quand Thibault était dans le coma… Et dans quelques jours, Jasmine va être sous le choc face à la déclaration de Jim !











En effet, si Jasmine pensait que tout ça était derrière eux depuis qu’elle a retrouvé Thibault, Jim va finalement lui avouer ses sentiments ! Il lui annonce qu’elle lui plait et qu’il pense tout le temps à elle, il a envie d’être avec elle… Il n’arrive plus à faire semblant ! Jasmine est sous le choc et ne sait pas quoi lui dire. Mais Jim affirme que son frère est heureuse avec elle, ça s’arrêtera là… Mais Jasmine est clairement troublée…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 828 du 29 décembre 2023, Jim avoue ses sentiments à Jasmine



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.