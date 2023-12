Star Academy : les nominés déjà dévoilés ? La boulette de TF1 (PHOTO)

Publicité





Alors que les évaluations de la Star Academy ont eu lieu hier matin, c’est ce soir que l’on connaitra officiellement les noms des deux élèves nominés cette semaine, avec l’annonce du directeur, Michaël Goldman, en fin de quotidienne.





Sauf que TF1 a fait une boulette ce midi et a déjà dévoilé les noms des nominés de la semaine !







En effet, sur myTF1 ce midi, on pouvait voir la photo de Candice et Djébril pour annoncer le prime de samedi prochain. La photo a ensuite été retirée, il s’agissait visiblement d’une grosse bourde et celle-ci ne laisse que peu de doutes quand à l’identité des nominés de ce soir…







