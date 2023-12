Ici tout commence spoilers : la guerre entre Salomé et Anaïs, des couples tendus, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 25 au 29 décembre 2023)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 25 au 29 décembre 2023 – En ce samedi et début de vacances, vous êtes déjà impatient de découvrir ce qui va se passer la semaine prochaine dans « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le repas de Noël et son lot de surprises.







En effet, si Carla voit sa famille réunie, un cadeau pour son bébé va semer le trouble… De son côté, David est parti dans sa famille pour Noël et ne répond pas aux messages de Deva. A son retour, rien ne va plus entre eux et ils sont au bord de la rupture !

Entre Salomé et Anaïs, rien ne va plus ! Alors que Salomé est sur le départ après avoir reçu une proposition de la cheffe Meyer à Bordeaux, les deux cheffes s’affrontent pour remporter le prix Vatel !



Et entre Clotilde et Joachim, l’ambiance est tendue… Clotilde n’a pas envie d’avoir un bébé et Joachim le prend mal. Quant à Jim et Jasmine, ils s’expliquent enfin.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 25 au 29 décembre 2023

Lundi 25 décembre (épisode 824) : Le repas de Noël promet de belles surprises et quelques embûches. Kelly et Laetitia mettent le cœur sur la table. A la table de Carla, l’ambiance est électrique.

Mardi 26 décembre (épisode 825) : Entre Anaïs et Salomé, le duel pour le prix Vatel est lancé. Malik et Billie ont un professeur dans le collimateur. Pour Carla, ses parents sont prêts à enterrer la hache de guerre.

Mercredi 27 décembre (épisode 826) : Entre Salomé et Anaïs, c’est œil pour œil, dent pour dent. Pour découvrir le secret de Stanislas, Malik et Billie passent en mode enquêteur. David se noie dans sa solitude.

Jeudi 28 décembre (épisode 827) : Pour réconcilier Anaïs et Salomé, leurs brigades risquent gros. Entre Clotilde et Joachim, le torchon brûle. Au bord du gouffre, David est sur le point de replonger.

Vendredi 29 décembre (épisode 828) : Pour le prix Vatel, la brigade met les petits plats dans les grands. Pour fuir ses problèmes de couple, Clotilde se mure dans le travail. Jim met les choses au clair avec Jasmine.

